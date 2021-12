Gli ospiti de L’Anno Che Verrà, Capodanno su Rai1 con Amadeus e i Big di Sanremo 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono stati annunciati gli ospiti de L’Anno Che Verrà, l’evento di Capodanno su Rai1 con Amadeus. Alla conduzione c’è infatti il direttore artistico in carica del Festival di Sanremo, non a caso parte del cast dello spettacolo di Capodanno 2022 attinge proprio da quello della kermesse canora. Un ultimo giorno delL’Anno all’insegna della musica e dello spettacolo con tanti ospiti pronti ad alternarsi sul palco di Terni, la città scelta dalla Rai per festeggiare insieme l’arrivo del 2022. Dalla prossima edizione del Festival di Sanremo sono attesi Massimo Ranieri, Rkomi, Donatella Rettore e Achille Lauro. Dal Festival 2021 è stata arruolata Orietta Berti, la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono stati annunciati glideChe, l’evento disucon. Alla conduzione c’è infatti il direttore artistico in carica del Festival di, non a caso parte del cast dello spettacolo diattinge proprio da quello della kermesse canora. Un ultimo giorno delall’insegna della musica e dello spettacolo con tantipronti ad alternarsi sul palco di Terni, la città scelta dalla Rai per festeggiare insieme l’arrivo del. Dalla prossima edizione del Festival disono attesi Massimo Ranieri, Rkomi, Donatella Rettore e Achille Lauro. Dal Festival 2021 è stata arruolata Orietta Berti, la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATA LEICESTER-NORWICH A CAUSA DEL COVID. CASI TRA GLI OSPITI. ERA IN PROGRAMMA SABATO… - Giorgiolaporta : Nella Sala Stampa del #ParlamentoEuropeo è proibito applaudire gli ospiti. In Italia i giornalisti fanno a gara per… - Raiofficialnews : Da John Malkovich a Franca Leosini, da Carla Signoris a @valeriolundini: gli ospiti di @RobertoBolle ?? #DanzaConMe,… - coralbini : non conoscevo Calissano, non seguo la tv. per curiosità leggo una vecchia cronaca del Corriere su di lui: 'L’esatto… - Solasta843 : Qualcuno ha la scaletta del Capodanno in musica su canale 5?? Please Mia mamma ha detto che sono meglio gli ospiti… -