Fuochi d’artificio venduti in strada, polizia multa un 42enne (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fuochi di artificio venduti in strada, al Corso Vittorio Emanuele, sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri a Napoli dalla polizia. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, hanno multato un uomo di 42 anni, perchè privo della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di artificioin, al Corso Vittorio Emanuele, sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri a Napoli dalla. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, hannoto un uomo di 42 anni, perchè privo della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

