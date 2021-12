Cerveteri | interventi sul verde per la prima settimana dell’anno

(Di venerdì 31 dicembre 2021): Multiservizi pubblica programmazionesulper la– La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazionele del servizio di manutenzione delpubblico (https://bit.ly/3FKxviq). Gli, programmati per l’ultima(dal 3 al 7 Gennaio), riguarderanno in particolare, Cerenova e Campo di Mare. In programma il taglio erba in diverse scuole del territorio e la potatura degli eucalipti al parco di via Luni. A Cerenova, in via Vetulonia, sarà effettuato un intervento di potatura dedicato a pini e pioppi. La pubblicazione dell’agendale del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri interventi

L'agone

'Dopo i diversisulla stampa di alcuni esponenti locali, Italia in Comuneintende chiarire i termini della vertenza che ha coinvolto i lavoratori del servizio igiene urbana. In questi mesi le ...... la disastrosa politica sul turismo e l'assoluta mancanza dia supporto, sostegno e ...per noi è il fatto che da tempo ci stiamo occupando di un progetto per il futuro della nostra. ...“Dopo i diversi interventi sulla stampa di alcuni esponenti locali, Italia in Comune Cerveteri intende chiarire i termini della vertenza che ha coinvolto i lavoratori del servizio igiene urbana. In qu ...“Nell’augurare a tutti i cittadini di Cerveteri un sereno e felice 2022 cogliamo l’occasione per effettuare un bilancio dell’anno appena trascorso che, per le attività del nostro gruppo, riteniamo amp ...