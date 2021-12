Capodanno | il Viminale rafforza i controlli anti-Covid nelle città

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Questa è la seconda notte di San Silvestro di fila senza concerti e festeggiamenti in piazza a causa delle restrizioni decise in Italia per contrastare la nuova ondata di coronavirus. Per evitare assembramenti e far rispettare le norme, come l'obbligo della mascherina anche all'aperto, il ministero dell’Interno ha invitato le forze dell'ordine aintensi e mirati soprattuttozone centrali e in quelle dove ci sono più locali