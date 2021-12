31 dicembre a Cava: sindaco chiude bar, pub e pizzerie “dalle ore 18” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Con l’Ordinanza sindacale n. 446 del 30 dicembre il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto per venerdì 31 dicembre la chiusura degli esercizi commerciali di genere: bar, pub, pizzerie, rosticcerie e di somministrazione similari, dalle ore 18 alle 05 del giorno successivo “al fine di ulteriormente scongiurare gli assembramenti consueti nelle giornate in questione”. “Per i ristoranti – si legge nella nota – trattandosi di giornata di vigilia, resta invece consentito il solo svolgimento di pranzi e cene nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, come da disposizioni nazionali e regionali”. Ancora: “Disposta la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Con l’Ordinanza sindacale n. 446 del 30ilVincenzo Servalli ha disposto per venerdì 31la chiusura degli esercizi commerciali di genere: bar, pub,, rosticcerie e di somministrazione similari,ore 18 alle 05 del giorno successivo “al fine di ulteriormente scongiurare gli assembramenti consueti nelle giornate in questione”. “Per i ristoranti – si legge nella nota – trattandosi di giornata di vigilia, resta invece consentito il solo svolgimento di pranzi e cene nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, come da disposizioni nazionali e regionali”. Ancora: “Disposta la chiusura dei distributori automatici di bevande H24ore 12 alle ore 7 del giorno successivo in ...

