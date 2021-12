Supplenze GPS | Tribunale dichiara illegittimo funzionamento algoritmo | docente ottiene incarico e punteggio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildel Lavoro di Latina, accogliendo integralmente le tesi difensive dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, con ordinanza del 28/12/2021, hal’utilizzato dal MIUR il quale ha operato nel senso di considerare rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell’ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle. L'articolo .