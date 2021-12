Slittino | Campionati Italiani 2021 | a Igls si impongono Dominik Fischnaller | Voetter e Rieder Kainzwaldner

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sulla pista austriaca disi sono svolti nella giornata di ieri idisu pista artificiale, a pochi giorni dal prossimo appuntamento di Coppa del Mondo in programma a Wintenberg dal 1° al 2 gennaio 2022 e a meno di un mese e mezzo dai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nessuna sorpresa nel singolo maschile, con il trionfo di ungià capace di imporsi quest’anno nel circuito maggiore e attualmente terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il 28enne nativo di Bressanone ha completato le due discese con un tempo complessivo di 1’41?059, precedendo il cugino Kevindi 57 millesimi e Leon Felderer di 355 millesimi. Pronostico rispettato anche nel singolo femminile, dove Andrea ...

Advertising

sportface2016 : #Slittino, #CampionatiItaliani: trionfano Dominik #Fischnaller e Andrea #Votter -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Campionati

OA Sport

AiItaliani disu pista artificiale Dominik Fischnaller , sulla pista austriaca di Igls, si è aggiudicato il titolo nel singolo realizzando il crono di 1'41'059. Sconfitti, dunque, ...... spiega Zaia, di far vivere tutto l'anno l'impianto sia ospitando competizioni internazionali , dalla coppa del mondo aieuropei che gli allenamenti delle nazionali di bob,e ...Sulla pista austriaca di Igls si sono svolti nella giornata di ieri i Campionati Italiani di slittino su pista artificiale 2021, a pochi giorni dal prossimo appuntamento di Coppa del Mondo in programm ...Due giornate di Serie B posticipate, la ripresa del campionato Under 18 slittata dal 9 al 30 gennaio, quella dei campion ...