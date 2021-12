Rissa in un locale con bottiglie e bastoni: divieto di accesso per 6 stranieri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stata una brutta Rissa quella accaduta a ottobre a Cisterna di Latina. 6 cittadini stranieri, armati di bottiglie e bastoni e sotto effetto di alcolici avevano scatenato il panico, creando non pochi problemi carabinieri intervenuti. Per la gravità dei fatti accaduti, il Questore ha applicato una specifica normativa, il Daspo Willy, con il quale ai 6 è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nei pressi di locali pubblici. In caso di violazione è previsto il carcere e una multa fino a 20.000 euro. Rissa in un locale: il fatto La Polizia di Stato di Latina ha adottato il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di sei cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stata una bruttaquella accaduta a ottobre a Cisterna di Latina. 6 cittadini, armati die sotto effetto di alcolici avevano scatenato il panico, creando non pochi problemi carabinieri intervenuti. Per la gravità dei fatti accaduti, il Questore ha applicato una specifica normativa, il Daspo Willy, con il quale ai 6 è stato fattodie stazionamento nei pressi di locali pubblici. In caso di violazione è previsto il carcere e una multa fino a 20.000 euro.in un: il fatto La Polizia di Stato di Latina ha adottato il provvedimento didiagli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di sei cittadini ...

