Riforma Pensioni 2022: Quota 102, donne, flessibilità, giovani. Ultime notizie (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cosa succederà alla Riforma Pensioni con il tramonto di Quota 100? È la domanda che tutti si stanno ponendo in vista del termine di una delle possibilità di uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, concessa fino al 31 dicembre 2021 dall'opzione voluta dalla Lega e introdotta dell'ex governo Conte 1. Con il Pnrr e la nuova politica previdenziale del governo Draghi, si comincia a parlare di come Riformare il sistema Pensionistico a partire dal 2022, dell'età giusta per andare in pensione per non far crollare il sistema previdenziale e garantire il giusto turn over nel mercato del lavoro. I dubbi su cosa accadrà il prossimo anno intanto sono stati sciolti dall'approvazione della Legge di bilancio 2022, con cui sono state introdotte le prime modifiche al ...

