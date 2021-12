Raccolta differenziata: ecco cosa cambia da gennaio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da gennaio 2022 sono previsti cambiamenti delle regole per quanto riguarda la Raccolta differenziata. ecco a cosa bisogna prestare attenzione I cambiamenti climatici e il problema dell’accumulo della spazzatura in tutto il mondo diventano sempre più rilevanti all’interno del dibattito pubblico. Tanti Paesi, nel loro piccolo stanno cercando di intraprendere azioni volte al rispetto dell’ambiente. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dasono previstimenti delle regole per quanto riguarda labisogna prestare attenzione Imenti climatici e il problema dell’accumulo della spazzatura in tutto il mondo diventano sempre più rilevanti all’interno del dibattito pubblico. Tanti Paesi, nel loro piccolo stanno cercando di intraprendere azioni volte al rispetto dell’ambiente. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CRipatransone : ??? ECOCALENDARIO 2022, ONLINE IL CALENDARIO UFFICIALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ??? È disponibile sul Sito del C… - assoambiente : #Ispra2021 #raccoltadifferenziata ? Roma, Bari e Napoli sono le grandi città italiane in cui è calato il tasso di r… - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia, la Giunta approva lo schema di Bilancio di previsione 2022-24. 3 milioni alla viabilità con manutenzione dell… - LeleLugaresi : L’opera d’arte nell’epoca della raccolta differenziata. - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: 'Cancellate la sospensione della raccolta differenziata per chi è in quarantena!' @paolohutter -