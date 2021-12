Non solo Juve | un club inglese su Dembele | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonlantus su Ousmane Dembélé. Il francese, il cui contratto scadrà a giugno e il cui rinnovo appare per il momento lontano, ha una nuova pretendente. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira infatti, se il giocatore non dovesse trovare un accordo con il Barcellona per il rinnovo di contratto, i blaugrana cercheranno di venderlo a gennaio così da avere un minimo di guadagno. Se così fosse in pole per l’acquisto dell’ex Borussia Dortmund parrebbe esserci al momento il Newcastle dello sceicco saudita Yasir Al-Rumayyan, al quale la disponibilità economica non manca. Nonostante i rumors dei quotidiani spagnoli di questa mattina dunque potrebbe essere lontano da Torino il futuro dell’esterno francese. Thomas Cambiaso