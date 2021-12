Milan su Faivre | il ds del Brest apre la porta alla cessione | “Studieremo le proposte”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilpensa sempre a Romainper il futuro, anche il più imminente, a gennaio. Dopo averlo infatti trattato negli ultimi giorni di agosto, senza riuscire però a chiudere l’affare con il, Maldini avrebbe continuato a corteggiare il ragazzo e, qualora ci fosse la volontà di Elliot di agire, l’operazione potrebbe concludersi. La cifra però richiesta sarebbe di 20 milioni, contro i 12+3 proposti dal. A questo proposito, il direttore sportivo del, Grégory Lorenzi, ha parlato a L’Equipe: “Non abbiamo fretta, la nostra volontà è quella di chiudere insieme la stagione, per poi valutare lein estate. E lui non ha espresso il desiderio di andare via. Ma se dovesse esserci un’opportunità la. La nostra priorità resta quella di ...

1 C'è sempre Romainnella testa del. Un interesse datato, che potrebbe tornare in auge a gennaio. Dopo averlo trattato negli ultimi giorni di agosto, senza riuscire a chiudere l'affare con il Brest, Maldini ...Inevitabile che ilvoglia correre ai ripari, cercando un difensore sul mercato di gennaio. ... I contatti sono stati avviati - Diallo è seguito dagli stessi agenti di, obiettivo rossonero ...Il Milan pensa sempre a Romain Faivre per il futuro, anche il più imminente, a gennaio. Dopo averlo infatti trattato negli ultimi giorni di agosto, senza riuscire però a chiudere l'affare con il Brest ...Il club francese valuta il ragazzo 15 milioni di euro, una cifra che il Milan, ad oggi, non intende spendere. Nell’ultima finestra di calciomercato l’operazione era quasi andata in Porto, ma le ultime ...