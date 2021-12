McDonald’s, taglio del nastro a Battipaglia: ufficializzato il programma di iniziative (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBattipaglia (Sa) – È il ristorante McDonald’s tra i più innovativi e all’avanguardia in Italia. Una struttura che si distingue per il design e l’architettura post industriale degli interni, con un’atmosfera vintage ma allo stesso tempo smart, con McDrive, McCafè e playland dedicata ai bambini e al gioco. Un impatto occupazionale notevole, con 50 giovani dipendenti già a lavoro all’interno del locale, che sorge sulla SS18 Tirrena Inferiore (all’incrocio con la traversa Carmine Turco). Un taglio del nastro sobrio e minimal, in rispetto di tutte le vittime del Covid e delle normative di contenimento della curva pandemica, a cui hanno preso parte la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e il partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza Luigi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – È il ristorantetra i più innovativi e all’avanguardia in Italia. Una struttura che si distingue per il design e l’architettura post industriale degli interni, con un’atmosfera vintage ma allo stesso tempo smart, con McDrive, McCafè e playland dedicata ai bambini e al gioco. Un impatto occupazionale notevole, con 50 giovani dipendenti già a lavoro all’interno del locale, che sorge sulla SS18 Tirrena Inferiore (all’incrocio con la traversa Carmine Turco). Undelsobrio e minimal, in rispetto di tutte le vittime del Covid e delle normative di contenimento della curva pandemica, a cui hanno preso parte la Sindaca diCecilia Francese e il partnerper le province di Salerno e Potenza Luigi ...

