Manovra finanziaria 2022, tutte le principali misure adottate nella legge di bilancio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo il voto di fiducia arriva il via libera alla legge di bilancio con 45 voti contrari. Le principali misure contenute nel testo Via libera la legge di bilancio del 2022, che viene approvata con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Il testo della Manovra finanziaria, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Senato nella discussione avvenuta la notte fra il 23 e il 24 dicembre, ha avuto la fiducia da parte di Montecitorio dove l'esecutivo ha ufficialmente posto la fiducia. Circa 400 gli emendamenti presentati nella Commissione della Camera. 203 quelli approvati e, dunque, dichiarati ammissibili, di cui nessuno proveniente da parte della maggioranza.

