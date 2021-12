Luce (+55%) e gas (+41,8%), la Befana porterà nella calzetta l’ennesima stangata: forse era meglio se ci metteva il carbone! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ieri abbiamo pubblicato gli esiti dell’analisi svolta da Selectra in merito ai ‘paurosi’ aumenti che nel 2021 hanno caratterizzato sia le bollette del gas, che quelle della Luce. Ma se da una parte abbiamo spiegato i vantaggi – soprattuto guardando al 2022 – riservati dai contratti disponibili sul cosiddetto Mercato Libero, non immaginavamo che per oggi, Arera stava preparando l’annuncio dell’ennesima stangata relativa alle utenze domestiche. Bollette, Arera: senza l‘intervento del governo avremmo avuto rincari del del 65% per la Luce e del 59,2% per il gas Ebbene sì, come si legge nel report stilato da Arera, anche per il 2022 dobbiamo prepararci ad un nuovo, esagerato, aumento delle bollette di Luce e gas. Tutto ciò a dispetto degli ‘eroici’ interventi da parte del governo che, stando a quanto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ieri abbiamo pubblicato gli esiti dell’analisi svolta da Selectra in merito ai ‘paurosi’ aumenti che nel 2021 hanno caratterizzato sia le bollette del gas, che quelle della. Ma se da una parte abbiamo spiegato i vantaggi – soprattuto guardando al 2022 – riservati dai contratti disponibili sul cosiddetto Mercato Libero, non immaginavamo che per oggi, Arera stava preparando l’annuncio delrelativa alle utenze domestiche. Bollette, Arera: senza l‘intervento del governo avremmo avuto rincari del del 65% per lae del 59,2% per il gas Ebbene sì, come si legge nel report stilato da Arera, anche per il 2022 dobbiamo prepararci ad un nuovo, esagerato, aumento delle bollette die gas. Tutto ciò a dispetto degli ‘eroici’ interventi da parte del governo che, stando a quanto ...

