Le nuove regole sulla quarantena in vigore subito (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le nuove regole sulla quarantena e sulla capienza negli stadi entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (prevista entro oggi), l'estensione del super green pass dal 10 gennaio. Il decreto, approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri, prevede che l'isolamento non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi nei 120 giorni dalla seconda o terza dose oppure dalla guarigione. Nella bozza del dl è indicato: nel periodo di autosorveglianza, fino al decimo giorno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

