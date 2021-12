Le nuove regole su Super Green Pass e quarantena (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da una parte l’esigenza di proteggere il Paese dall’avanzata della variante Omicron, nel giorno in cui l’Italia sfiora i 100mila nuovi contagi in 24 ore. Dall’altra la necessità di non paralizzarlo mandando 2 milioni e mezzo di persone in quarantena per un contatto con i positivi al Covid. Dopo una giornata di forti contrasti nella maggioranza e divergenze anche tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico, il governo ha trovato una mediazione varando un decreto legge che nello stesso tempo aumenta le restrizioni per chi non è vaccinato e le allenta sul fronte della quarantena per chi invece ha aderito alla campagna vaccinale. Il risultato è una sorta di lockdown per i No Vax alla tedesca, prevedendo il Super Green Pass anche per tutte quelle attività finora rimaste accessibili anche solo con il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da una parte l’esigenza di proteggere il Paese dall’avanzata della variante Omicron, nel giorno in cui l’Italia sfiora i 100mila nuovi contagi in 24 ore. Dall’altra la necessità di non paralizzarlo mandando 2 milioni e mezzo di persone inper un contatto con i positivi al Covid. Dopo una giornata di forti contrasti nella maggioranza e divergenze anche tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico, il governo ha trovato una mediazione varando un decreto legge che nello stesso tempo aumenta le restrizioni per chi non è vaccinato e le allenta sul fronte dellaper chi invece ha aderito alla campagna vaccinale. Il risultato è una sorta di lockdown per i No Vax alla tedesca, prevedendo ilanche per tutte quelle attività finora rimaste accessibili anche solo con il ...

