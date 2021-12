Internazionali d’Italia Roma 2022: date, programma, quando si svolgono (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova stagione del tennis sta per iniziare e come di consueto c’è già grande attesa per gli Internazionali d’Italia a Roma. Anche quest’anno il Masters 1000 del Bel Paese si giocherà sulla terra rossa a maggio, per la precisione dal 2 al 15 di maggio 2022 (con i primi giorni dedicati ovviamente alle qualificazioni). In campo maschile si ripartirà dal trionfo della scorsa stagione dello spagnolo Rafael Nadal (il decimo della sua carriera a Roma), mentre nel torneo femminile toccherà alla polacca Iga Swiatek difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Nel 2021 il migliore degli italiani fu Lorenzo Sonego, che riuscì ad arrivare fino in semifinale dove venne poi sconfitto in tre set dal numero 1 al mondo Novak Djokovic. ATP Cup 2022, le favorite: Italia al completo, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova stagione del tennis sta per iniziare e come di consueto c’è già grande attesa per gli. Anche quest’anno il Masters 1000 del Bel Paese si giocherà sulla terra rossa a maggio, per la precisione dal 2 al 15 di maggio(con i primi giorni dedicati ovviamente alle qualificazioni). In campo maschile si ripartirà dal trionfo della scorsa stagione dello spagnolo Rafael Nadal (il decimo della sua carriera a), mentre nel torneo femminile toccherà alla polacca Iga Swiatek difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Nel 2021 il migliore degli italiani fu Lorenzo Sonego, che riuscì ad arrivare fino in semifinale dove venne poi sconfitto in tre set dal numero 1 al mondo Novak Djokovic. ATP Cup, le favorite: Italia al completo, la ...

