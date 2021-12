Il 2021 di Grifal Group | 20 brevetti | 9 certificazioni | due linee di produzione 100% ecosostenibili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Cologno al Serio., focalizzandosi alsull’innovazione costante dei suoi imballaggi green, ha chiuso l’anno 2020 con una crescita della domanda del +14% nell’ultimo trimestre, segno evidente che il periodo post pandemico ha aumentato in modo significativo la sensibilità dei clienti verso scelte sostenibili, riconoscendo nel Gruppo un interlocutore eccellente in grado di soddisfare questa tipologia di richieste. È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità pubblicato dainsieme ad altri importanti risultati: 9ambientali, 20internazionali, oltre il 10% dei ricavi di vendita investiti in Ricerca & Sviluppo e macchinari, l’aumento del rapporto carta/polietilene all’interno delle soluzioni di imballo – un ...