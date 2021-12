I numeri di ospedalizzazioni e terapie intensive ci dicono che i vaccini funzionano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Basterebbe confrontare i bollettini di oggi e di un anno fa per capire a cosa sono serviti i vaccini. Il 30 dicembre 2020 gli attualmente positivi in Italia erano 565.395, mentre oggi sono 779.463. A fronte di un numero maggiore di contagiati, tuttavia, oggi gli ospedalizzati sono meno della metà: 10.866 contro i 23.566 dello scorso anno. Stesso discorso se si guarda alle terapie intensive. Il 30 dicembre 2020 erano ricoverati qui 2.528 persone, oggi nelle rianimazioni di tutta Italia ci sono 1.126 pazienti. Non solo. Nonostante i numeri assoluti, come spiegavamo qui, basta vedere la differenza tra i tamponi che si facevano lo scorso 30 dicembre (169mila) e quelli che sono stati fatti oggi (1.150.352), e ricordarsi quali restrizioni c’erano allora rispetto alla quasi totale libertà di queste settimane, per capire che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Basterebbe confrontare i bollettini di oggi e di un anno fa per capire a cosa sono serviti i. Il 30 dicembre 2020 gli attualmente positivi in Italia erano 565.395, mentre oggi sono 779.463. A fronte di un numero maggiore di contagiati, tuttavia, oggi gli ospedalizzati sono meno della metà: 10.866 contro i 23.566 dello scorso anno. Stesso discorso se si guarda alle. Il 30 dicembre 2020 erano ricoverati qui 2.528 persone, oggi nelle rianimazioni di tutta Italia ci sono 1.126 pazienti. Non solo. Nonostante iassoluti, come spiegavamo qui, basta vedere la differenza tra i tamponi che si facevano lo scorso 30 dicembre (169mila) e quelli che sono stati fatti oggi (1.150.352), e ricordarsi quali restrizioni c’erano allora rispetto alla quasi totale libertà di queste settimane, per capire che ...

