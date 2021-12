Fisarmonica Quirinale. Pasquino sui segreti del Colle (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le vicissitudini della “Fisarmonica” come chiave per interpretare modalità e discrezionalità di azione dei Presidenti della Repubblica italiana mi hanno dato alcune soddisfazioni, ma hanno anche sollevato non poche preoccupazioni. Le soddisfazioni derivano dall’ampia circolazione della metafora. Le preoccupazioni discendono non tanto dalla sua attribuzione quanto dalla mancata comprensione e dalla davvero triste constatazione che tutti, e sono molti, coloro che la citano non hanno avuto la voglia di risalire alla fonte. Approfitto della cortesia di Formiche.net per procedere ad alcune puntualizzazioni. La prima, in un certo senso, discriminante è che la Fisarmonica non ha nulla a che vedere, come sembra pensare Gian Marco Sperelli, con l’elezione del Presidente della Repubblica. Ai lettori piacerebbe sapere perché, dopo avere affermato che la teoria è ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le vicissitudini della “” come chiave per interpretare modalità e discrezionalità di azione dei Presidenti della Repubblica italiana mi hanno dato alcune soddisfazioni, ma hanno anche sollevato non poche preoccupazioni. Le soddisfazioni derivano dall’ampia circolazione della metafora. Le preoccupazioni discendono non tanto dalla sua attribuzione quanto dalla mancata comprensione e dalla davvero triste constatazione che tutti, e sono molti, coloro che la citano non hanno avuto la voglia di risalire alla fonte. Approfitto della cortesia di Formiche.net per procedere ad alcune puntualizzazioni. La prima, in un certo senso, discriminante è che lanon ha nulla a che vedere, come sembra pensare Gian Marco Sperelli, con l’elezione del Presidente della Repubblica. Ai lettori piacerebbe sapere perché, dopo avere affermato che la teoria è ...

Advertising

formichenews : Fisarmonica #Quirinale. Pasquino sui segreti del Colle Dal modo in cui sarà eletto il prossimo inquilino del Quiri… - paoloangeloRF : “Dietro articoli striminziti della costituzione c’è potere a fisarmonica che in momenti di crisi è enorme, in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisarmonica Quirinale Il sistema Paese/ Cosa c'è oltre il voto per il futuro Presidente ...può divertire in vari modi a predire cosa potrà succedere nelle prossime votazioni per il Quirinale ... non significa poteri che non stanno neppure nella cosiddetta fisarmonica a disposizione del Colle. ...

Il presidenzialismo da evitare Si è usata l'immagine del mantice della fisarmonica: può estendersi a volontà e secondo necessità ... come se fosse indifferente governare da Palazzo Chigi o dal Quirinale, è piuttosto un mostro che un ...

I poteri a fisarmonica del Colle ilGiornale.it Fisarmonica Quirinale. Pasquino sui segreti del Colle La "fisarmonica" resta ancora una lente utile per capire i rapporti tra partiti e presidente della Repubblica. Dal modo in cui sarà eletto il prossimo inquilino del Quirinale si avrà un'idea dei (veri ...

Quirinale delle mie brame Da Scalfaro in poi, il Capo dello Stato ha esercitato un potere sempre più importante. Il semipresidenzialismo evocato da Giorgetti è già nei fatti ...

...può divertire in vari modi a predire cosa potrà succedere nelle prossime votazioni per il... non significa poteri che non stanno neppure nella cosiddettaa disposizione del Colle. ...Si è usata l'immagine del mantice della: può estendersi a volontà e secondo necessità ... come se fosse indifferente governare da Palazzo Chigi o dal, è piuttosto un mostro che un ...La "fisarmonica" resta ancora una lente utile per capire i rapporti tra partiti e presidente della Repubblica. Dal modo in cui sarà eletto il prossimo inquilino del Quirinale si avrà un'idea dei (veri ...Da Scalfaro in poi, il Capo dello Stato ha esercitato un potere sempre più importante. Il semipresidenzialismo evocato da Giorgetti è già nei fatti ...