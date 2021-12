E Dua Lipa in verde fluo conquista la scena (Di giovedì 30 dicembre 2021) Torna l’evento benefico LuisaViaRoma per Unicef, nella suggestiva cornice delle’Eden Rock di Saint Barth. E come di consueto, una parata di star, questa volta Oltreoceano, ha scintillato sul tappeto rosso: da Dua Lipa, che si è esibita in un’esclusiva performance, fino a Izabel Goulart e ai defilatissimi Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone. LuisaViaRoma for UNICEF Winter Edition 2021 guarda le foto Leggi anche › LuisaViaRoma for UNICEF: al gala 2021 anche Katy Perry e John Legend ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Torna l’evento benefico LuisaViaRoma per Unicef, nella suggestiva cornice delle’Eden Rock di Saint Barth. E come di consueto, una parata di star, questa volta Oltreoceano, ha scintillato sul tappeto rosso: da Dua, che si è esibita in un’esclusiva performance, fino a Izabel Goulart e ai defilatissimi Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone. LuisaViaRoma for UNICEF Winter Edition 2021 guarda le foto Leggi anche › LuisaViaRoma for UNICEF: al gala 2021 anche Katy Perry e John Legend ...

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Le foto dell'evento benefico LuisaViaRoma x UNICEF a Saint Barth Nel corso della serata, gli invitati sono stati intrattenuti dalla performance dal vivo della popstar Dua Lipa . Fra gli ospiti dell'evento: Leonardo DiCaprio, Dylan Penn, Izabel Goulart, Frida Aasen ...

La canzone rivelazione del 2021: di quale si tratta È una canzone magica: basta ascoltarla per sentirsi incontenibilmente felici e avere voglia di ballare! Isabella Eleodori La mia canzone del 2021 è Love Again di Dua Lipa , uscita poco prima dell'...

Dua Lipa infiamma il gala charity di Luisaviaroma x Unicef a St Barth Corriere della Sera LuisaViaRoma per Unicef, i brillanti look delle star a Saint Barth LuisaViaRoma ancora insieme a Unicef nel 2021, questa volta ai Caraibi. Con una parata di star scintillanti sul tappeto rosso, da Dua Lipa a Izabel Goulart T orna l’evento benefico LuisaViaRoma per Un ...

Luisaviaroma for Unicef raccoglie 4 milioni di euro Da Leonardo DiCaprio a Izabel Goulart, da German Larkin a Bob Sinclair, tante le star che hanno contribuito a raggiungere l'importante cifra, durante ...

Nel corso della serata, gli invitati sono stati intrattenuti dalla performance dal vivo della popstar. Fra gli ospiti dell'evento: Leonardo DiCaprio, Dylan Penn, Izabel Goulart, Frida Aasen. È una canzone magica: basta ascoltarla per sentirsi incontenibilmente felici e avere voglia di ballare! Isabella Eleodori La mia canzone del 2021 è Love Again di Dua Lipa, uscita poco prima dell'... LuisaViaRoma ancora insieme a Unicef nel 2021, questa volta ai Caraibi. Con una parata di star scintillanti sul tappeto rosso, da Dua Lipa a Izabel Goulart. Da Leonardo DiCaprio a Izabel Goulart, da German Larkin a Bob Sinclair, tante le star che hanno contribuito a raggiungere l'importante cifra, durante ...