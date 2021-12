Covid: in una settimana +80% di contagi, aumentano i ricoveri. Vaccini: dai 2,34 milioni di over 50 no Vax al 58.9% di copertura delle terze dosi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Puntuale, se al venerdì è la Cabina di regia che vede congiuntamente Iss e ministero della Salute monitorare l’andamento della curva epidemiologica nel Paese, il giorno prima – dunque il giovedì – è invece la volta della Fondazione Gimbe a tracciare un primo quadro della settimana appena trascorsa. Ed ovviamente, vista l’andatura dei contagi, le notizie non sono certo incoraggianti, visto che negli ultimi 7 giorni è stato registrato un aumento di contagi pari ad un +80%. Gimbe: “aumentano anche i positivi, vedano nello specifico delle province, dal ‘nulla’ di Bolzano al record dell’Umbria Entrando nello specifico della settimana compresa fra il 22 ed il 28 dicembre, sono stati infatti registrati 320.269 nuovi contagi, rispetto ai 177.257 della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Puntuale, se al venerdì è la Cabina di regia che vede congiuntamente Iss e ministero della Salute monitorare l’andamento della curva epidemiologica nel Paese, il giorno prima – dunque il giovedì – è invece la volta della Fondazione Gimbe a tracciare un primo quadro dellaappena trascorsa. Ed ovviamente, vista l’andatura dei, le notizie non sono certo incoraggianti, visto che negli ultimi 7 giorni è stato registrato un aumento dipari ad un. Gimbe: “anche i positivi, vedano nello specificoprovince, dal ‘nulla’ di Bolzano al record dell’Umbria Entrando nello specifico dellacompresa fra il 22 ed il 28 dicembre, sono stati infatti registrati 320.269 nuovi, rispetto ai 177.257 della ...

Advertising

ladyonorato : Per chi non lo sapesse, NESSUNO può essere ricoverato per Covid contro la sua volontà. Quindi non è una “fuga”, ma… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - Agenzia_Ansa : Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di inf… - TeterelN : RT @Carmen24583545: Il 24/25/26 dicembre , la chiesa dove va mammá, era gremita di gente ( inclusa lei che non se ne perde una ). Oggi abbi… - Angystarb : RT @queenduck2: @renatobrunetta @ilmessaggeroit Centinaia di focolai del virus negli uffici pubblici, nemmeno questo la allontana da una vi… -