Covid, Gismondo: “Obbligo vaccinale per i più a rischio e stop tamponi rapidi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Obbligo vaccinale contro il Covid per i più a rischio e stop tamponi rapidi. E’ la posizione espressa dalla microbiologa Maria Rita Gismondo. “Rischiavamo di bloccare l’Italia, lavorativamente e socialmente, perfino nei servizi essenziali, per una sindrome che oggi nei vaccinati è veramente di scarsa patogenicità. Sarebbe stato assurdo” dice Gismondo all’Adnkronos Salute, all’indomani del via libera in Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid. Si poteva fare di più? “Io avrei completamente tolto la possibilità di fare tamponi rapidi, poco attendibili”, risponde la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)contro ilper i più a. E’ la posizione espressa dalla microbiologa Maria Rita. “Rischiavamo di bloccare l’Italia, lavorativamente e socialmente, perfino nei servizi essenziali, per una sindrome che oggi nei vaccinati è veramente di scarsa patogenicità. Sarebbe stato assurdo” diceall’Adnkronos Salute, all’indomani del via libera in Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-. Si poteva fare di più? “Io avrei completamente tolto la possibilità di fare, poco attendibili”, risponde la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale ...

