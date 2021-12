Bollette, in arrivo rincari record: l’elettricità aumenta del 55% e il gas del 41,8% (Di giovedì 30 dicembre 2021) La bolletta elettrica delle famiglie aumenterà del 55 percento, mentre quella del gas crescerà del 41,8 percento, nel primo trimestre del 2022. Sono i rincari monstre decisi dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Arera) nell’aggiornamento trimestrale che ha adeguato i costi all’andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare il gas, colpiti da aumenti record negli ultimi mesi. I rincari sono stati in parte contenuti dagli interventi annunciati negli ultimi mesi dal governo. Secondo l’Arera, senza le misure previste nell’ultima legge di bilancio, gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi per le emissioni di CO2 avrebbero portato a una crescita del 65 percento della bolletta dell’elettricità e del 59,2 percento di quella del gas per una famiglia ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021) La bolletta elettrica delle famiglie aumenterà del 55 percento, mentre quella del gas crescerà del 41,8 percento, nel primo trimestre del 2022. Sono imonstre decisi dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Arera) nell’aggiornamento trimestrale che ha adeguato i costi all’andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare il gas, colpiti da aumentinegli ultimi mesi. Isono stati in parte contenuti dagli interventi annunciati negli ultimi mesi dal governo. Secondo l’Arera, senza le misure previste nell’ultima legge di bilancio, gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi per le emissioni di CO2 avrebbero portato a una crescita del 65 percento della bolletta dele del 59,2 percento di quella del gas per una famiglia ...

