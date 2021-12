ATP Cup 2022, Stefanos Tsitsipas sottolinea: “La Grecia è una squadra che ha più fame delle altre” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tennis tornerà preso su questi schermi. Le 16 squadre al via dell’ATP Cup sono pronte a regalare spettacolo a Sydney (Australia) in una rassegna che, oltre al prestigio, mette in palio punti per i singoli giocatori nel ranking. Una competizione a cui prenderà parte la Grecia, forte del contributo del n.4 del mondo Stefanos Tsitsipas, finalista nel Roland Garros 2021 e reduce dall’operazione al gomito destro sul finire dell’annata agonistica che l’ha costretto ad abbandonare le ATP Finals di Torino. Inserita nel Gruppo D, con Polonia, Argentina e Georgia, la compagine ellenica farà il proprio esordio il 1° gennaio, nella sessione serale australiana (7.30 italiane) contro la Polonia di Hubert Hurkacz. Agli ordini del capitano non giocatore Apostolos Tsitsipas, ci saranno i figli Stefanos e Petros, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tennis tornerà preso su questi schermi. Le 16 squadre al via dell’ATP Cup sono pronte a regalare spettacolo a Sydney (Australia) in una rassegna che, oltre al prestigio, mette in palio punti per i singoli giocatori nel ranking. Una competizione a cui prenderà parte la, forte del contributo del n.4 del mondo, finalista nel Roland Garros 2021 e reduce dall’operazione al gomito destro sul finire dell’annata agonistica che l’ha costretto ad abbandonare le ATP Finals di Torino. Inserita nel Gruppo D, con Polonia, Argentina e Georgia, la compagine ellenica farà il proprio esordio il 1° gennaio, nella sessione serale australiana (7.30 italiane) contro la Polonia di Hubert Hurkacz. Agli ordini del capitano non giocatore Apostolos, ci saranno i figlie Petros, ...

