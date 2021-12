Addio veglione, a Capodanno solo cena e food delivery (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con l'impennata dei contagi e le nuove restrizioni in vigore, locali e ristoranti d'Italia dicono Addio al tradizionale veglione di fine anno, riconvertendo la serata di San Silvestro in un piu' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con l'impennata dei contagi e le nuove restrizioni in vigore, locali e ristoranti d'Italia diconoal tradizionaledi fine anno, riconvertendo la serata di San Silvestro in un piu' ...

Advertising

TelemiaLaTv : Addio veglione, a Capodanno solo cena e food delivery. I ristoranti si riconvertono, niente feste ma menù da asporto - Giacinto_Bruno : RT @frankeyboard68: @ilgiornale Test antigenico casalingo pre veglia (preso in farmacia) Di 5 familiari solo il piccolo 14enne positivo. Tu… - frankeyboard68 : @ilgiornale Test antigenico casalingo pre veglia (preso in farmacia) Di 5 familiari solo il piccolo 14enne positivo… - frankeyboard68 : Test antigenico casalingo pre veglia (preso in farmacia) Di 5 familiari solo il piccolo 14enne positivo. Tutti asin… - dbutti70 : @colvieux E, sempre fino al 31 gennaio, stop alle feste all'aperto. Addio veglione in piazza (per chi voleva farlo...) -