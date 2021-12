Val Seriana, la dottoressa non vuole più curare i pazienti non vaccinati: “Mi fanno perdere tempo” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bergamo, 29 dic — In Val Seriana una dottoressa non vuole più curare chi non si vaccina contro il Covid. Lei è Mara Maffeis, ha 48 anni e non è sicuramente una fan del giuramento di Ippocrate quando si parla di coronavirus: e così si è sfogata sul suo status Whatsapp, chiedendo ad Ats la possibilità di sbarazzarsi di chi non si inocula il siero. La dottoressa bergamasca non vuole curare chi non si vaccina «Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!». Detto, fatto: la Maffeis si è consultata al suo referente all’Agenzia di tutela della salute per cancellare i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bergamo, 29 dic — In Valunanonpiùchi non si vaccina contro il Covid. Lei è Mara Maffeis, ha 48 anni e non è sicuramente una fan del giuramento di Ippocrate quando si parla di coronavirus: e così si è sfogata sul suo status Whatsapp, chiedendo ad Ats la possibilità di sbarazzarsi di chi non si inocula il siero. Labergamasca nonchi non si vaccina «Si “ringrazia” tutti inonper la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti inon!!!». Detto, fatto: la Maffeis si è consultata al suo referente all’Agenzia di tutela della salute per cancellare i ...

