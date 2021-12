Self Globe | avviato percorso di internazionalizzazione con il Messico

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Labitalia) -, azienda con sede a Monte San Martino ed uffici a Roma, sostiene lo sviluppo delle imprese agroalimentari nel mondo attraverso un modello sistemico di integrazione. “Il nostro - commenta il ceo di, Tarcisio Senzacqua - è un progetto unico al mondo che prevede la trasformazione, all'interno di container a norma alimentare, delle materie prime in prodotto finito senza intermediari o spostamenti logistici. Un modello sistemico di integrazione di tutte le fasi della filiera che vuole supportare lo sviluppo delle piccole imprese agroalimentari in Italia e nel mondo”. L'azienda è già operativa in Europa, in alcuni Paesi dell'Africa, come ad esempio Costa D'Avorio, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Guinea Conakry, Gambia, Marocco e dell'America ...

Roma, 29 dic. (Labitalia) - Self Globe, azienda con sede a Monte San Martino ed uffici a Roma, sostiene lo sviluppo delle imprese agroalimentari nel ...