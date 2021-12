RaiPlay è l’unica speranza per la Rai (Di mercoledì 29 dicembre 2021) RaiPlay, il futuro della tv sarà affidato al web Il Messaggero, pagina 9, di Andrea Scarpa. Il nuovo ad della Rai, Carlo Fuortes, poche settimane fa non si è perso in chiacchiere quando ha annunciato che «RaiNews.it sarà l’unica testata giornalistica online della Rai. Il nostro obiettivo è rivoluzionare quell’offerta digitale che finora è stata troppo povera». Insomma, qualcosa a Viale Mazzini su questo fronte si farà – nella nuova veste Rainews.it è online da due giorni -, ma con vent’anni di ritardo l’appuntamento con l’informazione sul web è ormai perso per sempre. La Rai potrebbe agganciare davvero il ventunesimo secolo, invece, se il prossimo anno decidesse di puntare sempre più risorse sulla piattaforma RaiPlay, realtà online diretta dal 2019 da Elena Capparelli, romana, 53 anni, dal 1997 al lavoro in azienda (è online dal 2016, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 dicembre 2021), il futuro della tv sarà affidato al web Il Messaggero, pagina 9, di Andrea Scarpa. Il nuovo ad della Rai, Carlo Fuortes, poche settimane fa non si è perso in chiacchiere quando ha annunciato che «RaiNews.it saràtestata giornalistica online della Rai. Il nostro obiettivo è rivoluzionare quell’offerta digitale che finora è stata troppo povera». Insomma, qualcosa a Viale Mazzini su questo fronte si farà – nella nuova veste Rainews.it è online da due giorni -, ma con vent’anni di ritardo l’appuntamento con l’informazione sul web è ormai perso per sempre. La Rai potrebbe agganciare davvero il ventunesimo secolo, invece, se il prossimo anno decidesse di puntare sempre più risorse sulla piattaforma, realtà online diretta dal 2019 da Elena Capparelli, romana, 53 anni, dal 1997 al lavoro in azienda (è online dal 2016, ...

