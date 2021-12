Putin, colpo di spugna sui diritti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente russo e i suoi falchi vorrebbero far correre l’orologio all’indietro. L’obiettivo è tornare a prima che Gorbaciov sciogliesse il comunismo sovietico Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente russo e i suoi falchi vorrebbero far correre l’orologio all’indietro. L’obiettivo è tornare a prima che Gorbaciov sciogliesse il comunismo sovietico

Ultime Notizie dalla rete : Putin colpo Scandalo in Russia: sciolta Memorial International, l'Ong per i diritti umani Ennesimo colpo basso per la libertà in Russia . L'ultima piega tragica alla tutela dei diritti ... dissidenti nei confronti del leader del Cremlino Vladimir Putin, al potere da quasi ventidue anni. N ...

Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più antica ...

Putin, colpo di spugna sui diritti La Stampa Cancel culture in salsa russa: Putin cassa la storia dei gulag Con un colpo di spugna la Russia di Putin ha tradito la memoria di milioni di vittime dei gulag. Memorial chiuderà. La Corte Suprema russa si è espressa una volta per tutte sul destino della più antic ...

La Corte Suprema russa chiude Memorial, storica ong per i diritti umani Accusata di agire come "agente straniero" e di "creare una falsa immagine dell'Urss", è stata fondata nel 1989 da Sakharov e ...

