Pisa Centro storico | prorogate le ordinanze “antialcol” e “antidegrado”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il sindaco diMichele Conti ha firmato due nuoveper prevenire e contrastare quei comportamenti che possano costituire pericolo per la salute delle persone e per assicurare il rispetto del decoro urbano nelle aree del. Ordinanza “”. Il provvedimento proroga fino al 31 marzo 2022 i divieti previsti dalla precedente ordinanza, in scadenza domenica 2 gennaio, modificandone però l’applicazione. Nel dettaglio l’ordinanza vieta, dal 2 gennaio al 31 marzo 2022, nelle vie e piazze comprese nella “Zona A” e nella “Zona B” del(individuate dal regolamento per le attività economiche nel settore alimentare, ovvero tutta la zona Stazione e ampia parte del), nei giorni ...

Advertising

CCISS_Ministero : A12 Genova-Rosignano incidente tra Svincolo Livorno - Raccordo Per Livorno (Km 170,5) e A12 Svincolo Pisa Centro (… - Nazione_Pisa : 'Nuovo centro sportivo? Serve una variante' - psb_original : Pisa, conto alla rovescia per l'inizio dei lavori del nuovo centro sportivo #SerieB - m_bufalino : 'Gli impianti saranno pronti alla fine del 2023'. Centro sportivo, i lavori inizieranno tra pochi mesi. Sarà un pol… - Nazione_Pisa : Centro sportivo, manca solo l’ultimo tassello -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Centro

La Prima Pagina

... 18.056 a Massa (221 in più), 34.932 a Lucca (696 in più), 39.940 a(695 in più); 26.455 a ... Sono 3.746 i casi riscontrati oggi nell'Asl, 2.045 nella Nord Ovest, 1.513 nella Sud est. La ...... 18.056 a Massa (221 in più), 34.932 a Lucca (696 in più), 39.940 a(695 in più), 26.455 a ... Sono 3.746 i casi riscontrati oggi nell'Asl, 2.045 nella Nord Ovest, 1.513 nella Sud est. La ...Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato due nuove ordinanze per prevenire e contrastare quei comportamenti che possano costituire pericolo per ...Il centro di Ospedaletto intitolato ala neurologa ed assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa scomparsa poco più di due mesi fa ...