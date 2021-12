Michael Schumacher - Otto anni fa l'incidente sugli sci: keep fighting, Michael (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di questi tempi, ogni anno, è difficile non tornare con la memoria a quella triste giornata in cui la vita di Michael Schumacher è stata stravolta dall'incidente sugli sci, sulle nevi di Meribel. Il tempo vola, almeno tanto quanto faceva il tedesco sulle piste di tutto il mondo, sOtto lo sguardo affascinato di milioni di tifosi a cui oggi rimane un senso di nostalgia incolmabile. Silenzio assordante. Non è stato facile, ma tifosi e addetti ai lavori hanno imparato a rispettare quel silenzio sulle sue condizioni di salute, voluto dalla famiglia per tutelare la privacy del campione tedesco. Sappiamo che Michael c'è, seppur in modo diverso rispetto al passato, ed è avvolto dall'amore della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria. A noi rimangono i ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di questi tempi, ogni anno, è difficile non tornare con la memoria a quella triste giornata in cui la vita diè stata stravolta dall'sci, sulle nevi di Meribel. Il tempo vola, almeno tanto quanto faceva il tedesco sulle piste di tutto il mondo, slo sguardo affascinato di milioni di tifosi a cui oggi rimane un senso di nostalgia incolmabile. Silenzio assordante. Non è stato facile, ma tifosi e addetti ai lavori hanno imparato a rispettare quel silenzio sulle sue condizioni di salute, voluto dalla famiglia per tutelare la privacy del campione tedesco. Sappiamo chec'è, seppur in modo diverso rispetto al passato, ed è avvolto dall'amore della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria. A noi rimangono i ...

