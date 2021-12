Mbappé: "Rinnovo contratto con il PSG? Non è una mia priorità" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Kylian Mbappé parla così a La Gazzetta dello Sport del suo Rinnovo di contratto con il Paris Saint - Germain , in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo fa da miglior giocatore dell'anno , premio ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Kylianparla così a La Gazzetta dello Sport del suodicon il Paris Saint - Germain , in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo fa da miglior giocatore dell'anno , premio ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Mbappé: ‘Spero di trovare l’#Italia al #Mondiale. Per #Donnarumma al #Psg non è una situazione facile. Il rinnovo…' https://… - sportli26181512 : Mbappé: 'Rinnovo contratto con il PSG? Non è una mia priorità': L'attaccante del PSG parla del suo futuro a La Gazz… - SkySport : #Mbappé: 'Rinnovo contratto con il PSG? Non è una mia priorità' #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Psg - infoitsport : Mbappé: “Con il PSG dovremo parlare di rinnovo, per Donnarumma non è facile, al Mondiale voglio l’Italia” - CalcioPillole : Kylian #Mbappé è protagonista questa mattina di una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Rinnovo Mbappé: "Rinnovo contratto con il PSG? Non è una mia priorità" Kylian Mbappé parla così a La Gazzetta dello Sport del suo rinnovo di contratto con il Paris Saint - Germain , in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo fa da miglior giocatore dell'anno , premio ...

Insigne, Dybala & C. l'orgia di parametri zero Basteranno? Probabilmente servirà un ulteriore sforzo, visto che il croato chiede un triennale da 6 milioni; mentre al capitano Suning propone un rinnovo annuale con decurtamento dell'ingaggio dagli ...

Kylianparla così a La Gazzetta dello Sport del suodi contratto con il Paris Saint - Germain , in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo fa da miglior giocatore dell'anno , premio ...Basteranno? Probabilmente servirà un ulteriore sforzo, visto che il croato chiede un triennale da 6 milioni; mentre al capitano Suning propone unannuale con decurtamento dell'ingaggio dagli ...