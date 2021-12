Massimiliano Ossini e Nek insieme su Rai2: quando va in onda il nuovo programma e gli ospiti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall’incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di Kalipè – A passo d’uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di montagna e dei temi che le ruotano intorno. Nel suo nuovo show che si tiene nello studio più alto del mondo dello Skyway Monte Bianco il focus sarà posto su di un tema che gira intorno ad una canzone che sarà portatrice di bellezza ed amore per la natura. Il titolo della prima puntata sarà La cura, il celebre brano dell’indimenticabile Franco Battiato, che sarà eseguito da Nek per porre l’accento sul tema dell’ecologia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre 2021 suprende il via un viaggio entusiasmante dall’incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di Kalipè – A passo d’uomo inin prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di montagna e dei temi che le ruotano intorno. Nel suoshow che si tiene nello studio più alto del mondo dello Skyway Monte Bianco il focus sarà posto su di un tema che gira intorno ad una canzone che sarà portatrice di bellezza ed amore per la natura. Il titolo della prima puntata sarà La cura, il celebre brano dell’indimenticabile Franco Battiato, che sarà eseguito da Nek per porre l’accento sul tema dell’ecologia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ...

