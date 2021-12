Mara Maffeis: la vera storia della dottoressa “che non vuole curare i no vax” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un sfogo nello stato di Whatsapp, poi la richiesta all’Ats lombarda per verificare se ci fosse la possibilità di ricusare tutti quei suoi pazienti che non si sono ancora vaccinati contro il Covid e non hanno alcuna intenzione di farlo. Poi la risposta negativa a questa richiesta e tutto dovrebbe essere tornato alla normalità. Questa è la storia di Mara Maffeis, una dottoressa “di base” che lavora in Val Seriana e ha i suoi studi medici (che coprono circa 1.500 pazienti) tra Ponte Nossa e Premolo. Mara Maffeis, la vera storia della dottoressa “che non vuole curare i no vax” “Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un sfogo nello stato di Whatsapp, poi la richiesta all’Ats lombarda per verificare se ci fosse la possibilità di ricusare tutti quei suoi pazienti che non si sono ancora vaccinati contro il Covid e non hanno alcuna intenzione di farlo. Poi la risposta negativa a questa richiesta e tutto dovrebbe essere tornato alla normalità. Questa è ladi, una“di base” che lavora in Val Seriana e ha i suoi studi medici (che coprono circa 1.500 pazienti) tra Ponte Nossa e Premolo., la“che noni no vax” “Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! ...

