LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: al via la gara maschile, Kerttu Niskanen vittoriosa tra le donne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Va ora davanti il tedesco Janosch Brugger, 2'32?6 per lui. 15:12 Passa Salvadori e si porta a sua volta al comando! 2'34?3 il suo tempo. 15:11 Di questi primi partenti Ventura appare il migliore, dal momento che dopo sei passaggi agli 800 metri è ancora davanti. 15:08 Inizia anche la prova di Salvadori, mentre Ventura passa agli 800 metri in 2'37?7. 15:06 E partito anche Ventura. 15:05 Partito Rojo. 15:04 Si stanno schierando i primi a partire, tra cui il citato Rojo, in una fila che al momento è parecchio lunga, come abbiamo detto. 15:01 Primo a partire sarà lo spagnolo Imanol Rojo, seguito da Paolo Ventura. Con l'8 Giandomenico Salvadori, sono 105 i partenti complessivi. 14:58 Rimane chiaramente sempre coperto il cielo su Lenzerheide, per questa gara in classico con ...

