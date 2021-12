Il veleno del “Fatto” per difendere l’indifendibile Conte: vignetta su “schiava di Draghi Iddio la creò” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche le parole del nostro Inno di Mameli vengono storpiate. Il “Fatto” non si ferma davanti a nulla e pur di difendere l’indifendibile prosegue nel cospargere di veleno. Contro qualunque cosa o persona non sia in sintonia con la linea editoriale di Marco Travaglio. Il Fatto pertanto si serve delle vignette di Riccardo Mannelli, matita più volte sopra le righe, sgradevolmente offensiva, per attaccare. Satira grossolana e molto offensiva anche nel disegno che campeggia in prima pagina sul Fatto oggi in edicola. L’uso senza alcuna dignità dell’Inno di Mameli è troppo. Pur di colpire Draghi e il suo governo, il generale Figliuolo in primis. Sul “Fatto” l’Inno di Mameli storpiato nella vignetta Nella vignetta appare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche le parole del nostro Inno di Mameli vengono storpiate. Il “” non si ferma davanti a nulla e pur diprosegue nel cospargere di. Contro qualunque cosa o persona non sia in sintonia con la linea editoriale di Marco Travaglio. Ilpertanto si serve delle vignette di Riccardo Mannelli, matita più volte sopra le righe, sgradevolmente offensiva, per attaccare. Satira grossolana e molto offensiva anche nel disegno che campeggia in prima pagina suloggi in edicola. L’uso senza alcuna dignità dell’Inno di Mameli è troppo. Pur di colpiree il suo governo, il generale Figliuolo in primis. Sul “” l’Inno di Mameli storpiato nellaNellaappare ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il veleno del “Fatto” per difendere l’indifendibile Conte: vignetta su “schiava di Draghi Iddio la creò”… - lilyrosemylove : @_Overgron_ @LittleDorrit24 Seri problemi li avete voi a seguire una del genere che si struscia con uno sposato, ch… - Marcell92741535 : @itsmeback_ Buongiorno e buona giornata Sabrina. Io l'ho sempre pensato,ma del resto come farebbero a portare avant… - nemo_av : Il veleno del cobra del Caspio è piuttosto potente, neurotossico e citotossico?? - LiamGal99638246 : @annarigel @Luca_Fantuzzi è ormai del tutto evidente che la falsa pandemia è stata tutta un pretesto per BUCARE tut… -