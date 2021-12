Il nuovo trailer di The King’s Man: Le origini di Matthew Vaughn (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diretto da Matthew Vaughn, il nuovo lungometraggio 20th Century Studios The King's Man - Le origini arriverà il 5 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King's Man - Le origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente. The King's Man - Le origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Br hl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diretto da, illungometraggio 20th Century Studios The King's Man - Learriverà il 5 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King's Man - Lerivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente. The King's Man - Leè diretto daed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans,Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Br hl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.video width="746" height="420" ...

Advertising

Kami_tcg : È appena uscito un nuovo video! Yu Gi Oh! Master Duel OFFICIAL 2022 Trailer - saichitisaluta2 : @WarnerBrosIta Ma il nuovo trailer di Batman non lo doppiate? - iLGoRi : @AlessioManfre12 Non discuto sulla maestria di Spielberg, ma dal trailer non mi sembra abbia inserito qualcosa di n… - rickysamp69 : RT @shalomroma: “Continuo a pensare a lui, come fa ad andare in giro libero?”. La voce di Doron Kabillo risuona forte nel nuovo, attesissim… - nintendo_hall : Touken Ranbu Warriors: un nuovo trailer pubblicato ci presenta Tomoegata Naginata -