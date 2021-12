Giovinco: «Insigne? A Toronto si vive bene ma a livello professionale si diventa invisibili» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Sebastian Giovinco. È a Toronto da un anno. Il Toronto che potrebbe diventare il nuovo club di Lorenzo Insigne. «Mi chiedono di continuo di Lorenzo. Qui sono proprio sicuri che sia fatta. Lo aspettano per marzo. A me sembra strano. Perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra in lotta per lo scudetto così, su due piedi». Consiglia questa scelta a Lorenzo? «Dipende da cosa si vuole. Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se è disposto a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Sebastian. È ada un anno. Ilche potrebbere il nuovo club di Lorenzo. «Mi chiedono di continuo di Lorenzo. Qui sono proprio sicuri che sia fatta. Lo aspettano per marzo. A me sembra strano. Perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra in lotta per lo scudetto così, su due piedi». Consiglia questa scelta a Lorenzo? «Dipende da cosa si vuole. Personalmente io mi sono trovatoumano e ho trovato una città in cui la vita è facile. Adevi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se è disposto a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a ...

Advertising

capuanogio : PS - Il punto centrale di questo tweet del 2015 è la parola “ritiro”. Se #Insigne va in Canada fa come #Giovinco. E… - Julio_Arnes : @capuanogio ma che nazionale vuol perdere Insigne che abbiamo sì e no 20 calciatori di livello convocabili? Caso to… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CONSIGLIO - Giovinco 'avvisa' Insigne: 'Bella la MLS, ma si perde la Nazionale e altre cose' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CONSIGLIO - Giovinco 'avvisa' Insigne: 'Bella la MLS, ma si perde la Nazionale e altre cose' - napolista : #Giovinco: «#Insigne? A Toronto si vive bene ma a livello professionale si diventa invisibili» Al CorSport: «Io ho… -