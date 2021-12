GF Vip | Sonia Bruganelli salta una puntata | la ‘vendetta’ di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il GF Vip continua nonostante le feste natalizie. Quest’anno però il reality show condotto daabbandonerà la diretta del 31 dicembre per lasciare spazio al Concerto di Capodanno condotto da Al Bano e Federica Panicucci, in onda su Canale 5, come vuole la ‘tradizione’. Lo show riprenderà quindi la sua regolare messa in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Sempre nella prima puntata dell'anno, l 'opioninistaBruganelli in vacanza a Dubai con la famiglia, verrà sostituita dalla showgirl romana ed ex gieffina della prima edizione, Laura Freddi .Laura Freddi sostituisceBruganelli come opinionista del GF: "vendetta" di Signorini? #gfvip https://t.co/QYdajhT2CH ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 28, 2021 Nuovo concorrente Grande ...Grande Fratello VIP: Laura Freddi nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli: perchè, da quando e per quante puntate? TUtti i dettagli ...Il 3 gennaio Sonia Bruganelli sarà assente al GF Vip perché all’estero. Al suo posto, stando alle indiscrezioni di queste ore, ci potrebbe essere Laura Freddi, ex concorrente del reality ed ex compagn ...