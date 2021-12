Federcalcio Polonia: “Non rilasceremo ulteriori commenti sulla situazione di Paulo Sousa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Federcalcio polacca (PZPN), attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, ha comunicato che quest’oggi ha avuto luogo una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo della Federazione. L’argomento principale è stata la situazione del commissario tecnico Paulo Sousa, pronto ad abbandonare la Nazionale per trasferirsi al Flamengo. Nel comunicato la Federcalcio ha chiarito di non voler parlare pubblicamente di questa vicenda: “In merito all’argomento in questione non rilasceremo ulteriori commenti fino al termine dei colloqui in corso”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lapolacca (PZPN), attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, ha comunicato che quest’oggi ha avuto luogo una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo della Federazione. L’argomento principale è stata ladel commissario tecnico, pronto ad abbandonare la Nazionale per trasferirsi al Flamengo. Nel comunicato laha chiarito di non voler parlare pubblicamente di questa vicenda: “In merito all’argomento in questione nonfino al termine dei colloqui in corso”. SportFace.

