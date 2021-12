Delia Duran fa una querela e diventa concorrente del GF VIP: ecco quando entrerà (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come nelle migliori telenovela messicane, anche la soap Chimica Artistica: Non è Un Game ci riserva l’ennesimo colpo di scena. Il Man è uscito dal Game, ma tra pochi giorni (pare il 3 gennaio) a varcare la porta rossa sarà sua moglie la compagna Delia Duran. A quanto pare i rumor erano fondati, perché la Pantera del Sud America sarà una concorrente del GF Vip 6. A confermare le voci c’ha pensato Francesco Fredella sul quotidiano Il Tempo. “Si tratta, per adesso, di un’indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per entrare nella casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come nelle migliori telenovela messicane, anche la soap Chimica Artistica: Non è Un Game ci riserva l’ennesimo colpo di scena. Il Man è uscito dal Game, ma tra pochi giorni (pare il 3 gennaio) a varcare la porta rossa sarà sua moglie la compagna. A quanto pare i rumor erano fondati, perché la Pantera del Sud America sarà unadel GF Vip 6. A confermare le voci c’ha pensato Francesco Fredella sul quotidiano Il Tempo. “Si tratta, per adesso, di un’indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per entrare nella casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti,sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex ...

