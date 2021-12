Covid, in Lombardia 28 decessi e oltre 32mila nuovi positivi: 2466 a Bergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi positivi (15,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 209.685, totale complessivo: 24.480.765 – i nuovi casi positivi: 32.696 – in terapia intensiva: 191 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.831 (+133) – i decessi, totale complessivo: 35.008 (+28) I nuovi casi per provincia: Milano: 13.650 di cui 5.152 a Milano città; Bergamo: 2.466; Brescia: 2.757; Como: 1.341; Cremona: 891; Lecco: 814; Lodi: 1.052; Mantova: 708; Monza e Brianza: 3.388; Pavia: 1.807; Sondrio: 314; Varese: 2.553. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i(15,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 209.685, totale complessivo: 24.480.765 – icasi: 32.696 – in terapia intensiva: 191 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.831 (+133) – i, totale complessivo: 35.008 (+28) Icasi per provincia: Milano: 13.650 di cui 5.152 a Milano città;: 2.466; Brescia: 2.757; Como: 1.341; Cremona: 891; Lecco: 814; Lodi: 1.052; Mantova: 708; Monza e Brianza: 3.388; Pavia: 1.807; Sondrio: 314; Varese: 2.553.

