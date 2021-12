Covid, effetto feste in corsia: in terapia intensiva 7 su 10 sono non vaccinati, raddoppiano i ricoveri dei minorenni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati degli ospedali sentinella rilevati dalla Fiaso. "Arriva l'onda lunga di Natale sui reparti, è la pandemia dei No Vax e dei bambini"" Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati degli ospedali sentinella rilevati dalla Fiaso. "Arriva l'onda lunga di Natale sui reparti, è la pandemia dei No Vax e dei bambini""

Ultime Notizie dalla rete : Covid effetto Coronavirus Covid - 19: Fiaso, +46% ricoverati non vaccinati a dicembre 2021 mentre l'aumento dei vaccinati si ferma al 19% 'Il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso accelera del 13,7%. È in parte, probabilmente, l'effetto festività a incidere sul maggior numero di ospedalizzazioni per Covid, ma quello che i numeri consentono di osservare è sempre più un'epidemia dei non vaccinati'. Lo rileva la stessa Fiaso che ...

Covid, con l'impennata dei contagi fioccano le disdette per il cenone di Capodanno L'impennata di contagi degli ultimi giorni e i tempi imposti dalla quarantena stanno avendo l'effetto di moltiplicare le disdette per i cenoni di Capodanno . Per la Fipe Confcommercio le cancellazioni dei cenoni si aggirano in media tra il 25 e il 30%. "Rispetto alle chiusure imposte per legge ...

