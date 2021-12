Covid | 410 contagi dopo due feste natalizie a Copertino 24mila abitanti “Omicron a macchia d’olio”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Duee 410. Succede a, paese di circain provincia di Lecce. La variantedi Sars Cov 2 si “diffonde a” e fa paura il doppio focolaio scoppiatoduestudentesche organizzate entrambe il 22 dicembre per scambiarsi gli auguri in vista del Natale. In strada la gente circola sempre meno e tanti commercianti hanno deciso autonomamente di chiudere le proprie attività per evitare possibili assembramenti. Ad abbassare le saracinesche sono stati soprattutto i bar. Restano aperti i supermercati per i generi di prima necessità. La catena diè partita dai più giovani, in tutto 70, che hanno partecipato alle duee ...

Sono 9.671 i nuovi casi di persone risultate positive al- 19 in Piemonte nelle ultime 24 ore (di cui 7.668 dopo test antigenico), pari al 12% di ... 22.833 Asti, 15.614 Biella, 67....Nel comune salentino da poco più di 23mila abitanti il numero dei nuovi contagi al- 19 cresce di giorno in giorno e, nelle ultime ore, ha raggiunto lepositività, un record da queste parti ...Nuovo focolaio covid a Copertino a causa di due feste clandestine. E il numero dei nuovi positivi nel solo paese salentino sale a 410. Lo ha reso noto il sindaco Sandrina Schito con un post ...