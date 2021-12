Capodanno 2022 in Italia | controlli | regole anti Covid e restrizioni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)sarà un’altra festa in piena pandemia, insenza lockdown o coprifuoco ma cone una speciale attenzione allevista l’impennata di contagie la diffusione della variante Omicron. Tra le, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 gennaio, di eventi, feste e concerti, “comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto”. Inoltre “chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. “Festeggiamo la fine dell’anno in pochi e possibilmente tutti vaccinati, perché è ciò che riduce i rischi di contagio. Credo che questo sarà l’ultimoche avremo ...

Advertising

Adnkronos : Anelli (Fnomceo): 'Chiunque incontriamo può essere contagioso, bisogna ridurre i contatti'. #Covid #Capodanno - Adnkronos : #Capodanno 2022, Sileri ottimista: 'Sarà l’ultimo con il #Covid'. - Agenzia_Ansa : Capodanno 2022, cosa si potrà fare e cosa no. Le novità dopo il decreto Festività approvato dal Cdm. #ANSA - lorepas85 : Nelle foto, la #neve residua sul monte Lupone (Monti #Lepini, Appennino laziale), il 23 dicembre 2021, a circa 1300… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Capodanno 2022, Sileri ottimista: 'Sarà l’ultimo con il #Covid'. -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2022

Di seguito il programma completo della seconda tappa della Tournée, a Garmisch - Partenkirchen: PROGRAMMA GARMISCH - PARTENKIRCHEN TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2021 -VENERDÌ 31 DICEMBRE ore 14.00 ...Ilè in arrivo, cari italiani! O cari 'inferiori' per dirla in maniera fantozziana (che con il, come rimembrano noti maestri musicali cinematografici, fila sempre bene). È in arrivo con il favoloso biglietto d'auguri di governo e Viminale, pubblicato oggi sull' Ansa ."Parallelamente all’aumento dei contagi assistiamo ad un preoccupante crollo delle prenotazioni per le cene e gli eventi di Capodanno. Comprensibile dal punto di vista dei cittadini, ma che richiede i ...Il Trianon Viviani dà il benvenuto al nuovo anno con una serata/evento su Rai 1 a Capodanno e un concerto in teatro di Rosa Chiodo il 2 gennaio. In ...