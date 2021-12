Calciomercato, Xavi mette ko la Juventus: svolta Barcellona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il calciatore è nel mirino della Juventus, ma ci pensa Xavi ad infrangere i sogni bianconeri: svolta col Barcellona In quasi cinque anni di Barcellona non è mai arrivata l’esplosione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il calciatore è nel mirino della, ma ci pensaad infrangere i sogni bianconeri:colIn quasi cinque anni dinon è mai arrivata l’esplosione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

junews24com : Dembele Juve: pressing incessante per la firma. Idee chiare - - Aquila6811 : RT @msg_emanuele: Per l'attacco la Lazio guarda in Sapgna. Luuk de Jong, 31 anni, di proprietà del Siviglia al momento in prestito al Barce… - msg_emanuele : Per l'attacco la Lazio guarda in Sapgna. Luuk de Jong, 31 anni, di proprietà del Siviglia al momento in prestito al… - calciomercatoit : ??Addio #Chelsea a fine stagione: per #Azpilicueta c'è un principio di accordo col #Barcellona - Daniele20052013 : Barcellona, le prime parole di Ferran Torres: «Un passo avanti per la mia carriera» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Xavi Barcellona: focolaio Covid, positivi 7 giocatori Brutte notizie in casa Barcellona: sale a 7 il numero positivi nel gruppo squadra di Xavi. Dopo ... Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...

Calciomercato Juventus, 'bocciato' de Ligt: difensore da 75 milioni Nelle ultime settimane è scoppiato il 'caso' de Ligt nella Juventus. In Spagna piace sempre al Barcellona ma potrebbero esserci sviluppi differenti Il nome di Matthijs de Ligt scuote il calciomercato della Juventus. Prima della sosta le dichiarazioni di Mino Raiola hanno evidentemente cambiato le carte in tavola, gettando nello sconforto i tifosi bianconeri che potrebbero anche veder ...

Barcellona: Xavi fa fuori un giocatore | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com Calciomercato, Inter e Juve si sfidano per un veterano della Liga Indiscrezioni riferite dal portale Elnacional.cat infatti, riportano del concreto interesse del tecnico Xavi per Layvin Kurzawa, l'esterno sinistro in forza al PSG che potrebbe arrivare già a gennaio ...

Calciomercato, la sfida Inter-Juve per un veterano della Liga Se il Barcellona ingaggerà Kurzawa, un big potrebbe lasciare la rosa di Xavi. Nel processo di ricostruzione e di rivoluzione in atto oggi e nel prossimo futuro in casa bluagrana, nessuno può dire di ...

Brutte notizie in casa Barcellona: sale a 7 il numero positivi nel gruppo squadra di. Dopo ... Tutte le news sule sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...Nelle ultime settimane è scoppiato il 'caso' de Ligt nella Juventus. In Spagna piace sempre al Barcellona ma potrebbero esserci sviluppi differenti Il nome di Matthijs de Ligt scuote ildella Juventus. Prima della sosta le dichiarazioni di Mino Raiola hanno evidentemente cambiato le carte in tavola, gettando nello sconforto i tifosi bianconeri che potrebbero anche veder ...Indiscrezioni riferite dal portale Elnacional.cat infatti, riportano del concreto interesse del tecnico Xavi per Layvin Kurzawa, l'esterno sinistro in forza al PSG che potrebbe arrivare già a gennaio ...Se il Barcellona ingaggerà Kurzawa, un big potrebbe lasciare la rosa di Xavi. Nel processo di ricostruzione e di rivoluzione in atto oggi e nel prossimo futuro in casa bluagrana, nessuno può dire di ...