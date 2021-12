Un club della MLS punta l’attaccante del Torino | contatti avviati

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo le ultimissime voci di mercato su Lorenzo Insigne, pare che il Toronto,militante nella MLS, abbia messo nel mirino un altro giocatoreSerie A. Si tratta di Andrea Belotti che, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe un obiettivo concretosocietà canadese. LA NOTIZIA L’esperto di mercato fa sapere che l’idea del Toronto potrebbe essere quella di portare entrambi gli attaccanti in MLS, formando così una coppia offensiva tutta italiana. Belotti,, calciomercatoI primi, in tal senso, sono già stati. OBIETTIVO DESTRO Non da meno, poi, l’interesse emerso nelle ultime settimane per un altro giocatore del nostro campionato, Mattia Destro, attualmente in forza al Genoa. Gabriella Ricci