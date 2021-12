Tutte le strade portano alla quarantena ridotta per i vaccinati (Di martedì 28 dicembre 2021) Il tema era stato sollevato nei giorni scorsi da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Da quel momento si è iniziato a parlare concretamente dell’ipotesi di una quarantena ridotta per i vaccinati che sono entrati in contatto con persone risultate positive a un test diagnostico. Ora la discussione si sta spostando verso Palazzo Chigi, ma prima ci sarà una riunione tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico che potrebbero dare il loro assenso al governo affinché si proceda con un isolamento breve. Come potrebbe cambiare La situazione epidemiologica nel nostro Paese, infatti, non conta solamente le persone “bloccate” a causa della positività a un tampone (fortunatamente, grazie ai vaccini, i numeri dei ricoveri con sintomi e nelle terapia intensive non sono paragonabili a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il tema era stato sollevato nei giorni scorsi da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Da quel momento si è iniziato a parlare concretamente dell’ipotesi di unaper iche sono entrati in contatto con persone risultate positive a un test diagnostico. Ora la discussione si sta spostando verso Palazzo Chigi, ma prima ci sarà una riunione tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico che potrebbero dare il loro assenso al governo affinché si proceda con un isolamento breve. Come potrebbe cambiare La situazione epidemiologica nel nostro Paese, infatti, non conta solamente le persone “bloccate” a causa della positività a un tampone (fortunatamente, grazie ai vaccini, i numeri dei ricoveri con sintomi e nelle terapia intensive non sono paragonabili a ...

